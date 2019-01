Няколко души бяха ранени в швейцарския планински проход Швегалп, след като лавина помете хотел, предаде БТА.

Lawine rolt over hotel op de Schwägalp in Zwitserland. Meerdere gewonden, nog niet duidelijk hoe ernstig. Ook niet duidelijk of er mensen vermist zijn. Sneeuw kwam met flinke kracht het hotel binnen. https://t.co/q7PkMh07bX pic.twitter.com/1YtnPHxN4N