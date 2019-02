Биографичен филм, разказващ за живота и творческия път на поп легендата Дейвид Боуи, не беше одобрен от неговия син Дънкън Джоунс, който не позволи музиката на баща му да бъде използвана в него.

„Ако искате да гледате биографичен филм без неговата музика и без благословията на семейството му - това зависи от вас”, написа в социалната мрежа Twitter синът на покойния Боуи.

Снимките на филма “Strardust” по график трябваше да започнат през юни, припомня БТА. Режисьор на лентата е Гейбриъл Рейндж.

Филмът има за цел да покаже първото пътуване на Дейвид Боуи в САЩ през 1971 г., вдъхновило го да създаде образа на Зиги Стардъст, албума "The Rise and Fall of Ziggy Stardust" и групата "Спайдърс фром Марс"

Дънкан Джоунс, който е кино режисьор и продуцент, каза, че нито семейството е консултирано за филма, нито той самият знае как филмът ще бъде направен.

Дейвид Боуи почина от рак на черния дроб през януари 2016 г., два дни, след като беше издаден последният му албум "Blackstar".

Другата седмица ще бъде излъчен документалният филм "Дейвид Боуи: Да станеш известен" за началото на кариерата на музиканта. Лентата е продукция на BBC и ще показва как комисия на прослушване през 1965 г. е преценила, че е неподходящ и пее фалшиво. Дейвид Боуи става известен четири години по-късно с песента "Space Oddity".