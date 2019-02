Известният холивудски актьор Джони Деп снима филм в Белград, като заради ролята си така се е променил, че трудно го познават дори неговите фенове, съобщава скопският вестник "Слободен печат", цитиран от БТА.

55-годишният Джони Деп в момента е в Белград, където снима филма "Минамата", в който играе главната роля.

First look: Johnny Depp as war photographer W. Eugene Smith in 'Minamata' https://t.co/q7wmbm9LSG pic.twitter.com/pEkV7W5DJw