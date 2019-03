Легендите Deep Purple се завръщат през декември в България за един много специален концерт. Преди две години рок величията стартираха турнето The Long Goodbye, с което приключват окончателно своята концертна дейност. Поради огромния интерес на милионите фенове по света, Deep Purple ще посетят отново, в рамките на турнето, някои държави, за щастие в това число и България. Рок идолите са силно впечатлени от многобройните си български почитатели и ще им подарят едно уникално шоу на 7 декември в Арена Армеец.

Deep Purple са една от най-емблематичните групи в музикалната история. Те стартират зашеметяващата си кариера през далечната 1968 година и постигат мултимилионни продажби на албуми като “In Rock” (1970), “Machine Head” (1972), “Made In Japan” (1973), “Perfect Strangers” (1984). Великата английска банда е удостоена с отличието Legend Award на Световните музикални награди през 2008, и е член на Rock and Roll Hall of Fame от 2016 година.

Звездният състав, в който Deep Purple ще направят своята визита в България през декември, включва Иън Гилън, Роджър Глоувър, Иън Пейс, Стийв Морз и Дон Еъри.

Билетите за концерта DEEP PURPLE ще бъдат на цени от 60 до 120 лева и могат да бъдат закупени в мрежата на Ивентим, както и онлайн на www.eventim.bg от 29 март (петък) 2019г. от 10:00ч.