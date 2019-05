Потъналите останки на "Клотилда", последния кораб, превозвал роби от Африка, бяха открити край бреговете на щата Алабама, съобщава БТА.

The wreckage of the Clotilda, the last known slave ship from Africa, has been identified https://t.co/VhY2KZoPJ2

Плавателният съд нелегално бил натоварил 110 роби 50 години, след като САЩ забраняват тази търговия през 1807 година. Последният курс на дървения кораб датира от 1860 година. Той пренесъл роби от сегашната държава Бенин до град Мобил в щата Алабама. След това "Клотилда" бил закаран в делтата на реката до пристанището и бил изгорен, за да се заличат следите от незаконния трафик.

The last American slave ship, called the Clotilda, was found in Alabama waters. Thirty of those from the Clotilda purchased land and built a community still known to this day as Africatown https://t.co/pXKS0Di3d7