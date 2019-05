Полицията е евакуирала железопътната гара Брюксел-Север в белгийската столица, съобщи представител на федералната полиция. "В момента в Брюксел-Север се евакуира", съобщи представителят на полицията, цитиран от Спутник и БГНЕС.

"Поради сигнал за бомба, влаковете не спират в момента на гара Брюксел-Север", заяви влаковият оператор SNCB в Twitter. Операторът призова хората да следват инструкциите на органите, действащи на мястото на събитието.

Трафикът не е бил прекъснат, въпреки че влаковете не могат да спират на гарата.

Bomb threat in the train station beside my work. Brussel noord. Pray for me. pic.twitter.com/ybx4NG6fMW