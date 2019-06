Прогнози за силен дъжд спряха преждевременно четвъртфиналите при мъжете на "Ролан Гарос". Двубоите Роджър Федерер - Стан Вавринка и Рафаел Надал - Кей Нишикори от схемата на сингъл бяха прекъснати за неопределено време, съобщава БГНЕС.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Тъмни облаци надвиснаха над тенис комплекса в Париж и организаторите прецениха, че е най-правилно мачовете да бъдат спрени сега, за да може кортовете да бъдат покрити преди дъжда и да останат максимално сухи.

Does Rafa have wings? 👼



Watch as @RafaelNadal flies into this overhead! He leads two sets to love over Nishikori.



🎾 https://t.co/ymUatyTNXD #RG19 pic.twitter.com/saDQN6f935