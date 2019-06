Рафаел Надал се класира за финала на Откритото първенство на Франция за рекорден 12-ти път в кариерата си, след като победи големия си съперник Роджър Федерер с 6-3, 6-4, 6-2 в първия полуфинал от мъжката схема на надпреварата, предаде БГНЕС.

Федерер бе спечелил последните пет мача между двамата, но нито един от тях не бе на клей, а днес двамата тенисисти трябваше да се справят и с тежките условия за игра на корт Филип Шатрие, предизвикани от силния вятър в Париж. Заради вятъра и двамата допуснаха множество грешки в първия сет, в който Надал дръпна с пробив и 3-0, но Федерер успя да върне пробива и да стигне до 2-3. Все пак испанецът отново взе подаването на съперника си и в крайна сметка затвори сета с 6-3.

Швейцарският маестро започна силно втората част и дръпна с 2-0, но Надал бързо навакса изоставането си. При 4-4 Федерер поведе с 40-0 на своето подаване, но Рафа успя да вземе пет поредни точки, за да стигне до решаващ пробив и след това затвори сета на собствен сервис. Рекордьорът по титли от Големия шлем нямаше сили да се противопостави в третата част, в която Надал натрупа преднина от два пробива и след това затвори мача след 2 часа и 25 минути игра.

11-кратният шампион завърши мача с 33 печеливши удара и 19 непредизвикани грешки, като вкара 81 процента първи сервис. Федерер от своя страна реализира 25 уинъра, но допусна 34 непредизвикани грешки и имаше слаба успеваемост при излизанията на мрежата - 48 процента (17/35).

