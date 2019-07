На 75 години почина прочутият холандски актьор Рютгер Хауер, спечелил си световна слава с филма "Блейд Рънър" от 1982 г., съобщават от БТА.

Blade Runner star Rutger Hauer dies at 75, but his monologue will live forever https://t.co/0GOvojfapA pic.twitter.com/Mi4FX5OSZf — The Verge (@verge) July 24, 2019

"Той беше смятан за един от най-великите актьори на Холандия", се казва в съобщението по повод кончината му, публикувано от холандската новинарска агенция АНП. В него се уточнява, че актьорът е починал в петък в резултат на заболяване и е бил погребан на малка церемония в тесен кръг.

Bummed to hear the news on Rutger Hauer. To remember him, here’s one of the coolest monologues ever delivered in film



Need context? Watch Blade Runner 🦄 pic.twitter.com/jpBmPDtSt6 — Abel (@abelspaper) July 24, 2019

Сред филмите с участието на Хауер са "Нещо сладко", "Стопаджията", "Наричана още", "Sin City: Град на греха", "Батман в началото" и др.

Many of Rutger Hauer's more memorable roles saw him playing villains, but I've always really loved his performance in Hobo With a Shotgun. It's a gory grindhouse throwback at the end of the day, but Hauer really elevates it with his heartbreaking work as the title character. pic.twitter.com/7Yyl336Tw8 — John Squires (@FreddyInSpace) July 24, 2019

Rest In Peace Rutger Hauer. His performance in Blade Runner was incredibly powerful.



Inhuman though his character was, he made us question our own humanity.



His memory won’t be lost.#rutgerhauer #tearsintherain pic.twitter.com/BPOly9St1o — Ford Fischer (@FordFischer) July 24, 2019