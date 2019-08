Двама британски летци излетяха от Южна Англия, за да се опитат да направят първата околосветска обиколка с изтребител "Спитфайър", превърнал се в символ на битката за Англия през 1940 г., съобщават Франс прес и БТА.

Live: Two British aviators attempt to fly a newly restored original Spitfire around the world https://t.co/wruzslXaeM

Летателният апарат е на 76 години и за околосветския си полет е лишен от бойното си оборудване. Свалени са оръдията и мунициите му. "Искаме хората да се запознаят с цялата красота и естетиката на този изтребител”, заяви един от пилотите - 58-годишният Стив Брукс. „Това е един от най-великите самолети, конструирани някога!", каза още той.

Изтребителят ветеран излетя от летището Гудууд в Южна Англия. Брукс и 45-годишният авиатор Мат Джоунс възнамеряват да прелетят на борда на своя "Спитфайър" над трийсетина страни за четири месеца.

'Majestic' WWII Spitfire set for round-the-world flight.



Two British aviators take off Monday on a first-ever attempt to fly a Spitfire around the world, proclaiming the iconic fighter plane as a symbol of freedomhttps://t.co/n800NCyKzw pic.twitter.com/UY0fN0MJdv