Влакова композиция, превозваща опасен товар, дерайлира в американския щат Илинойс, съобщава БГНЕС.

Nearby schools and homes evacuated after cargo train derails and catches fire in southern Illinois. No injuries reported. https://t.co/DEXRPbRAQt pic.twitter.com/e3xefuVNXi — ABC News (@ABC) September 10, 2019

Влакът се преобърнал недалеч от град Сейнт Луис. Във вагоните има леснозапалимо химическо вещество, което най-често се използва за разтворител.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

#BREAKING: A train has derailed and caught fire in Dupo, Illinois. Live aerial video from KSDK-TV https://t.co/kD0IFghS7V pic.twitter.com/m2dRRXyMj7 — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) September 10, 2019

Massive blaze as train carrying flammable liquid derails in Illinois (PHOTO, VIDEO) https://t.co/F6i1QEDSz2 — max (@Drstrrangelove) September 11, 2019

Власите обявиха, че няма пряка заплаха за населението. Въпреки това, с превантивна цел, била опразнена сградата на училище, което се намира недалече от мястото на катастрофата.

Според Асошиейтед прес, не по-малко от 10 от вагоните на композицията са излезли от релсите.