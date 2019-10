Ръководството на железопътна гара в Ливърпул назначи котарака Пол за завеждащ връзките с клиенти, съобщи БТА.

Бенгалският котарак, кръстен на актьора Пол Нюман, си има дом, но се отбива на гарата „Саут паркуей” от малък и очарова пътници и служители. Сега той прекарва дните си главно там, сгушен в инвалидна количка до пероните. Затова получи и официална длъжност.

