Професионалистката в състезателното ядене Моли Скайлър подобри собствения си рекорд отпреди две години, като погълна 50 парчета пай от тиква за 10 минути, предаде БТА.

