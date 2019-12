Стълбове дим отново се издигат над фабриката в Делхи, където 43 души загинаха при голям пожар в неделя, съобщи БГНЕС.

Заради новия пожар на мястото са изпратени четири пожарни екипа. Все още не са ясни причините за повторното разгаряне на огъня. Според източници ситуацията е овладяна.

Над 40 загинаха при пожар във фабрика в Ню Делхи (ВИДЕО)

В неделя в същото предприятие възникна голям пожар, който обхвана площ от 55 квадратни метра и отне живота на 43 души. Други 16 души бяха ранени и получиха различни по степен изгаряния. Загиналите и ранените са служители на фабриката, които по неизвестни причини са прекарали нощта там.

Tragic loss of 43 lives in #DelhiFireTragedy proves Govt learnt no lessons from Uphaar.



As lives of migrant labours become a number in an inquiry, racket of permitting thousands such illegal buildings to operate with Govt patronage needs to be probed.https://t.co/cWMgrBDw3g