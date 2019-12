В края на трудна година кралица Елизабет II позира за снимки със сина си принц Чарлз, внука си принц Уилям и правнука си принц Джордж в послание за приемственост в британското кралско семейство, съобщиават Ройтерс и БТА.

Четиримата са снимани как приготвят традиционен коледен пудинг. В центъра на вниманието на кралицата, принц Чарлз и принц Уилям е 6-годишният принц Джордж, който смесва продуктите в купа.

Four generations of The Royal Family have come together to support The Royal British Legion's "Together at Christmas" initiative. pic.twitter.com/mLHWVsvfjW