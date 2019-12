Пет земетресения с магнитуд от 4,2 до 6 разлюляха в понеделник тихоокеанското крайбрежие на Канада, предаде БТА. Последният трус с магнитуд 4,8 е локализиран на дълбочина от 5 км.

Епицентърът му е на 168 км западно от град Порт Харди с население около 5 000 души, предава БТА.

Силно земетресение в Канада

Earthquakes Canada said the first tremor measured 5.1, the second had a magnitude of 5.6, and the third measured 5.8. https://t.co/LZoaQY93a6