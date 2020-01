Няколко дни след като президентът на Гърция подписа почетна заповед за натурализация, Том Ханкс написа първия си туит като гръцки гражданин, като изпрати пожелания за новата година.

„Започвам 2020 г. като почетен гражданин на цяла Гърция! Kronia pola! (което в груб превод значи "колкото се може повече щастливи завръщания") написа в четвъртък в Туитър Ханкс, заедно с това, което изглежда е снимка на собствената му сянка, хвърлена върху древна статуя на остров Делос.

Starting 2020 as an Honorary citizen of all of Greece! Kronia pola! ( more or less, “happy year!”). Hanx pic.twitter.com/b8fmrgjvYP