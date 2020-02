Григор Димитров започна по успешен начин участието си на турнира от сериите АТП 500 в Акапулко, след като спечели откриващия си мач от схемата на двойки. Димитров и американският му партньор Тейлър Фриц се наложиха над Маркъс Даниел от Австралия и Филип Освалд от Австрия със 7-5, 3-6, 12-10, предаде БГНЕС.

Двубоят бе оспорван и след размяна на първите два сета се стигна до дълъг тайбрек, в който Григор и партньорът му успяха да се наложат с 12-10, за да затворят мача след час и 35 минути игра. Във втория кръг на надпреварата Димитров и Пол ще се изправят срещу вторите поставени в схемата Марсело Мело и Лукаш Кубот, или срещу опитните испанци Фелисиано Лопес и Марк Лопес.

