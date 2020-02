Григор Димитров стартира с победа на турнира на твърди кортове от категория ATP 500 в Акупулко (Мексико) с награден фонд 2 милиона долара, пише Gong.Bg .

Българинът, поставен под номер 7 в схемата и шампион на турнира от 2014 година, победи в първия кръг Дамир Джумхур с 6:3, 6:3.

Григор не показа най-добрия си тенис, но успя да вземе победа в два сета и да спести сили за следващата фаза. Димитров успя да пробие съперника си на нула в четвъртия гейм и това се оказа ключова за успеха в първия сет. До края на сета нови пробиви нямаше и Димитров го затвори с 6:3 в своя полза след 32 минути игра.

Димитров се възползва още при първата си възможност за пробив във втората част, за да поведе с 3:2. Джумхур обаче стигна до рибрейк и изравни - 3:3. Серията от пробиви продължи и Гришо отново поведе - 4:3. Този път Димитров затвърди и дръпна с 5:3. При този резултат Григор поведе с 40-15 при сервис на Джумхур и от втората си възможност затвори мача с 6:3 за 74 минути игра.

“Феновете тук са страхотни. Турнирът в Акапулко е много специален за мен. Доволен съм, че отново съм на корта, тъй като не играх известно време. Щастлив съм, че постигнах първа победа”, заяви Димитров на корта веднага след победата си.

