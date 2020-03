Най-активният вулкан в Индонезия, Мерапи, изригна и изхвърли в небето стълб от пепел и дим.

Властите предупредиха жителите на селата по склоновете на вулкана да се отдалечат на най-малко 3 километра от кратера. Очевидци разказват, че вулканичните тътени са се чували на 30 километра от самия вулкан.

#merapi is one of the active mountains in Indonesia. The incident was this morning. Look at the lightning in the volcanic ash.



Let's pray that everything is fine.#Indonesia #TuesdayThoughts pic.twitter.com/rTUybIm63L