Епидемията от коронавирус вся много паника и объркване по света. Много недоброжелатели се възползваха от доверието на хората и публикуваха фалшиви новини в интернет, които бързо набраха популярност. Те бяха споделени от стотици хиляди потребители, а повечето от тях бяха опровергани с факти и доказателства. Ето и някои от най-популярните:

Айфеловата кула се вижда от Лондон

Дни след като световните медии съобщиха, че Хималаите се виждат от Индия за първи път от деситилетия насам, в социалните мрежи се появи подобна новина. Мъж публикува видео, в което заявява, че благодарение на чистия въздух е видял Айфеловата кула в Париж от Лондонското око в британската столица. Клипът става изключително популярен и е споделен от хиляди други потребители. Масово потребители са започнали да проверяват в Google дали това всъщност е възможно.

В МРЕЖАТА: Пиене на дезинфектант, почистване със сешоар и още "чудодейни" лекове за коронавируса

Фактите обаче доказват, че това е невъзможно. Лондонското око се намира в Южен Лондон. Разстоянието оттам до Париж е над 320 км. Би било възможно Айфеловата кула да бъде видяна от Лондон, само ако е висока 7301 метра. За съжаление тя е само 324 м. Всъщност на клипа е заснета телевизионна кула, която в далечината може да бъде оприличена на знаменития френски монумент.

НАСА чу аплодисментите на Индия

Друга фалшива новина, която циркулира от дни в социалните мрежи и бързо набра популярност, гласи, че от НАСА са чули как в Индия аплодират медиците. Според нея на Международния ден на здравето в края на март масовите аплодисменти за медиците, които се борят с коронавируса в Индия, са били толкова силни, че са се чули в космоса. А сателити на НАСА са засекли "огромна звукова вълна". Колкото и бурни да са били ръкоплясканията на благодарните индийци, те със сигурност не са чути чак толкова надалеч.

This is #Fake News!



NO such Announcement has been made by NASA



Practicing social distancing, respiratory hygiene and washing hands are the effective steps to defeat #CoronavirusInIndia #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/hBRLv9crUE