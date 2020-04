Възползвайки се от отмяната на известната испанска традиция за надбягване с бикове в Памплона заради коронавируса, организацията за правата на животните PETA предложи днес 250 000 евро на града, за да забрани мероприятието за постоянно, предаде БНР.

Делфини се появиха близо до туристически обект в Истанбул (ВИДЕО)

Стимулът за местната власт е символичен, тъй като 8-дневният фестивал Сан Фермин носи всяка година по 74 млн. евро на Памплона, според асоциацията на развъждащите бикове.

Памплона обяви във вторник, че заради епидемията от коронавирус отменя прочутия фестивал Сан Фермин през юли, когато пуснати да бягат по улиците бикове обичайно привличат туристи от цял свят.

Фестивалът Сан Фермин привлича всяка година стотици хиляди туристи от цял свят.

От 6 до 14 юли всяка година Памплона живее в ритъма на опасното пускане на бойни бикове, по време на което стотици хора, облечени в червено и бяло, бягат пред тях по калдъръмените улички на северния испански град.

Spain's running of the bulls festival, the San Fermin fiesta held in Pamplona every July, has been canceled this year as a result of coronavirus https://t.co/bein21Tt6F pic.twitter.com/4guGp6oXVy