Тригодишната далматинка Нели от английския град Престън роди 18 кученца - 10 мъжки и 8 женски. Броят им е двоен на обичайното за породата, пишат DarikNews.bg

Кученцата са се родили миналия месец и вече играят на открито. Имат си люлки и пързалки, с които се забавляват.

Dalmatian gives birth to bumper 18-pup litter meaning she now has 27 little ones https://t.co/QEcY15q70a #dogs #dogsoftwitter pic.twitter.com/F6tMLTQLia