Двама души загинаха и 11 бяха ранени рано тази сутрин при наводнения, предизвикани от силен дъжд в черноморския регион на Турция, съобщава БГНЕС.

Министърът на вътрешните работи Сюлейман Сойлу заяви, че са изправени пред проблеми в достигането на 12 села, но всички звена на спасителните екипи в региона работят.

Хората, ранени при свлачища в селските райони около град Чайели в провинция Ризе, са отведени в болницата.

2 days ago 4 people died in a flood at the Yusufeli Dam in Northeast Turkey. Heavy rainfalls became a trap for people and workers at the mega Yusufeli Dam which is in construction. The company Limak didn't take all necessary security measures and help came too late. Dams can kill https://t.co/XwOMJdzyN9