Три сестри от щата Охайо родиха в един ден, в една и съща болница и под грижите на един лекар, съобщават Асошиейтед прес и БТА. Даниша Хейнс, Ариел Уилямс и Ашли Хейнс станали майки в рамките на четири часа и половина на 3 юли в болницата в Мансфийлд. Шансовете за подобно съвпадение са 1 на 50 милиона.

Ражданията обаче са били индуцирани. Водилият ги д-р Едрой Макмилън отказа да коментар.

