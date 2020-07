Изобретателят Шуам Чаурасия е разработил „Умни очила за защита”, които могат да оперират и стрелят с оръжие на разстояние до 1,5 км. От Института за технология и управление в Ашок в северния индийски град Варанаси направиха и показно на работата им.

НАСА предлага парична награда за проекти за лунна тоалетна

"Направих цялата система с помощта на скрап. Използвах амортисьори за автомобили и зъбни колела за авточасти за направата на пистолета. Повечето от материалите са взети от боклуците", обясни Чаурасия.

#Indian inventor creates 'Smart Defence #Goggles' to remotely fire weapons up to 1.5km away#Varanasi pic.twitter.com/8ZTr5nZLKx