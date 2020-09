Ураган разруши близо 60 моста и разруши и наводни над 2000 къщи в Северна Корея, съобщава БГНЕС. Лидерът на страната Ким Чен Ун заяви, че щетите са нарушили централното планиране за останалата част от годината.

Урагананът Майсак донесе силни дъждове на източното крайбрежие на страната миналата седмица, докато Северна Корея още се опитваше да се справи с по-ранни наводнения и щети, а тази седмица бе ударена и от урагана Хайшен, предаде АФП.

Maйсак е "унищожил или наводнил" над 2000 къщи и десетки обществени сгради в засегнатите региони, съобщи агенция KЦТА, докато 60 километра пътища и 59 моста се срутиха. Също така тежки щети има и по железопътната мрежа.

Parts of North Korea's northeast remain flooded as #TyphoonHaishen batters the region, the 2nd major storm in a week.



The country is still recovering from the deadly Typhoon #Maysak, which destroyed 1,000+ homes. More @business: https://t.co/aXOtRD1wtk #태풍_하이선 pic.twitter.com/XVP9F8t8VZ