Боливудската актриса Рея Чакраборти е арестувана по подозрение, че е купувала наркотици за бившия си приятел - актьора Сушант Сингх Раджпут, чието самоубийство предизвика медийна буря в Индия, предаде БГНЕС.

34-годишният Раджпут беше намерен мъртъв в апартамента си в Мумбай през юни. От полицията заявиха, че той сам е сложил край на живота си. Той бе звезда в много хитови филми, а самоубийството му първоначално предизвика дебат за психичното здраве в индустрията за милиарди долари. Семейството на Раджпут опроверга информацията, че той е бил в депресия и обвини 28-годишната Чакраборти, че е крала от парите му и го е тормозила. Тя категорично отрече тези твърдения.

Sushant, you were too young and brilliant to have gone so soon. I'm so sad and upset knowing that we lived in an environment that could not help you through any troubles you may have had. May your soul rest in peace. pic.twitter.com/RzLrdJ4keX