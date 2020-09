Първата ракета в мъжкия ни тенис Григор Димитров взе най-трудния си тест до момента на Мастърса в Рим, побеждавайки 19-годишния Яник Синер с 4:6, 6:4, 6:4, предаде gong.bg

В предишната фаза на турнира Синер елиминира поставения под №3 от серията „Мастърс“ Стефанос Циципас.

По този начин хасковлията се класира на 1/4-финалите в италианската столица, където ще се изправи срещу Денис Шаповалов.

Grigor gets it done 👊@GrigorDimitrov edges Sinner 4-6 6-4 6-4 to make the quarters at the @InteBNLdItalia 👏 #IBI20 pic.twitter.com/rq860VIyng