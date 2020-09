Най-добрият български тенисист Григор Димитров не успя да надвие Денис Шаповалов в четвъртфиналите на турнира от сериите „Мастърс“ в Рим.

Кандидатът за топ 10 на световната ранглиста Шаповалов победи Димитров след трисетова битка - 2:6, 6:3, 2:6 за 1 час и 53 минути.

Вчера Григор се класира за четвъртфиналите на в Рим за втори път в своята кариера. Българинът постигна труден, но заслужен обрат в равностоен двубой срещу 19-годишния Яник Синер. Близо два часа и половина след началото на мача топ тенисистът ни надделя с 4-6 6-4 6-4, пише gong.bg .

Днес Денис Шаповалов бе по-добър от Григор Димитров на корта в откриващата част, реализирайки от два пробива. Първата ни ракета обаче повиши качеството в играта си във втория сет и направи брейк за 3-1, но допусна моментално връщане на пробива. Все пак нашият тенисист не загуби самообладание и след нов пробив вкара срещата в решителен сет.

Там, за съжаление, Димитров започна разконцентрирано и изпусна инициативата, допускайки да губи с 0-3. Впоследствие Шаповалов не даде никакви шансове на 29-годишния хасковлия и така се поздрави с победата и място на полуфиналите в италианската столица, пише БГНЕС. Григор не успя да повтори постижението си от 2014 в надпреварата, когато стигна именно до последните четири в турнира.

Шаповалов ще се изправи срещу победителя от двубоя между Диего Шварцман и Рафаел Надал. Полуфиналът в горната половина на схемата противопоставя световния номер 1 Новак Джокович и Каспер Рууд.

