Ферибот с 280 души на борда заседна в плитчина при Оландските острови, финландски архипелаг в Балтийско море, съобщи ДПА, като се позова на финландската брегова охрана.

Никой не е в опасност и ситуацията е под контрол, съобщава БТА. Готви се евакуация на ферибота "Аморела".

Authorities say a Baltic Sea passenger ferry with nearly 300 people aboard has run aground in the Aland Islands archipelago between Finland and Sweden without injuries. Rescue officials are preparing to evacuate the vessel. https://t.co/2Mm01mFuh1

Плавателният съд на компанията "Вайкинг лайн" с 200 пътници и 80 души екипаж е пътувал от финландския град Турку до шведската столица Стокхолм, каза в комюнике операторът.

The Finnish coastguard is mounting an evacuation of all passengers and crew from the vessel, none of who are believed to be injured. https://t.co/3fKzKKl4fe