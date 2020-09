Жителите на Лейк Джаксън, Тексас, са предупредени да не използват чешмяна вода, след като в общественото водоснабдяване на града е открит смъртоносен микроб, разяждащ мозъка, съобщи Би Би Си.

СРЕЩУ ВИРУСА С ТУРШИЯ: Силата на киселата храна (ВИДЕО)

Тестовете потвърдиха наличието на Naegleria fowleri в системата. Амебата може да причини инфекция на мозъка, която обикновено е фатална. Такива инфекции са редки в САЩ – има съобщения за едва 34 между 2009 и 2018 г.

Служители в Лейк Джаксън заявиха, че дезинфекцират системата за водоснабдяването, но не знаят колко време ще отнеме това.

#Texas doesn't do anything small, so this may be bigger?



Don't let it get in your nose - you can drink the water and not get ill. Nose --> Brain#Naegleriafowleri

See also - Sources of Infection: https://t.co/nxGoPCe7qV



Brain-eating microbe: https://t.co/DNnZ1mdRCB