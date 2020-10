Пожар пламна в неделя в най-високата планина в Африка - Килиманджаро, предаде Ройтерс, като се позова на службата за националните паркове на Танзания.

Властите се опитват да овладеят огнената стихия, съобщава БТА. Службата публикува в акаунта си в Twitter размазана снимка, на която се виждат няколко огнища. Към момента няма опасност за местното население, живеещо в подножието на масива.

Mount Kilimanjaro:



Africa's highest peak, Kilimanjaro on fire. Lately wild animals have been threatened by these fires.



We need to get to the route course. #kenyakwetu pic.twitter.com/fVbJ2VlZ5N