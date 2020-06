Масивен облак прах от Сахара затъмни голяма част от Куба и започна да влияе на качеството на въздуха във Флорида, поради което на хората с респираторни заболявания ще се наложи да останат вкъщи.

Облакът премина през Атлантика от Африка през изминалата седмица, покривайки карибския остров Пуерто Рико от неделя и се стовари върху южна Флорида в Съединените щати в сряда, съобщиха властите там.

Очаква се условията в кубинската столица Хавана да се влошат днес, пише БГНЕС.

Франсиско Дюран, ръководител на отдела по епидемиология в Министерството на здравеопазването, заяви, че облакът вероятно ще "увеличи дихателните и алергичните състояния".

Качеството на въздуха в Маями понастоящем е "умерено", казват от градския отдел по здравеопазване и молят хората с респираторни проблеми да останат у дома.

А синоптиците на френските карибски острови Гваделупа и Мартиника предупредиха жителите, че районът понася най-лошата поне от десетилетие мараня.

Плътността на сегашния прашен облак над Куба "е много над нормалните нива", заяви кубинският метеоролог Жозе Рубера.

Според Института по метеорология температурите в източната провинция на Куба Гуантанамо достигнаха рекорд за времето на годината от 37,4 градуса по Целзий в сряда.

