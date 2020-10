Швейцарски град постави световен Гинес рекорд, като негови сладкари приготвиха най-голямата Цугска черешова торта на планетата, тежаща 240 килограма, предаде БТА.

World record: a 241kg Kirschtorte cake from Switzerland, with a four metre girth, has been officially declared the largest confectionery of its kind. https://t.co/FTQcWIUavd

Град Цуг мобилизира усилията на 10 местни майстори сладкари, на които им бяха необходими 55 часа, за да изработят гигантското лакомство. Завършеният продукт се оказа с диаметър 4 метра.

Zuger Kirschtorte is a layer cake from Switzerland that consists of layers of nut-meringue, sponge cake and butter cream, and is flavoured with cherry brandy kirschwasser. Pastry chef Heinrich Höhn invented the cake in 1921 in the city of Zug. pic.twitter.com/JEZXmmI8oW