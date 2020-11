Младата шведска екоактивистка Грета Тунберг отмъсти на Доналд Тръмп в Twitter, заявявайки, че президентът на САЩ трябва да се „отпусне“ за това, което се случва на президентските избори, които се провеждат в тази страна, и че той трябва да „работи по проблема си контрол на гнева ", съобщава „Дойче Веле“.

Тръмп поиска в четвъртък вечерта да „спрат да се броят“ гласовете, в един от опитите си да спре президентските избори. Като се има предвид това, Тунберг с абсолютно същите думи, които американският президент използва преди почти година, иронично коментира:

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA