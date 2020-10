Шведската екоактивистка Грета Тунберг призова американците да изберат за президент кандидата на демократите Джо Байдън на изборите на 3 ноември, съобщават Франс прес и БТА.

"Никога не се меся в партийна политика, но предстоящите американски избори са над това и отвъд това", написа 17-годишната Тунберг в Twitter.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O