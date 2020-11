„Локдаун”, терминът за карантиниране, беше избран за дума на годината от престижния английски речник "Колинс", съобщава БТА. Рестриктивната мярка беше приложена от много държави по света за ограничаване разпространението на новия коронавирус. „Локдаун” е фигурирал в списъка от 10 други думи, някои от които свързани с пандемията, свидетелстващи за развитието на английския език.

BREAKING NEWS The Collins Word of the Year is… lockdown. Find out more about #CollinsWOTY 2020 and see the full shortlist here: https://t.co/4ZAEE47p9H#wordoftheyear #CollinsDictionary #lockdown pic.twitter.com/3OLL7RfSwS