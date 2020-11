Полицията арестува трима заподозрени за зрелищния обир на музея в Дрезден, извършен през ноември 2019 г., съобщава БТА. Крадците задигнаха предмети на много висока стойност, сред които 49-каратов диамант.

Тримата задържани са с германско гражданство и е много вероятно да са участвали в обира на музея "Грюнес Гевьолбе", съобщават източници от германската полиция и прокуратура.

Акцията е проведена във вторник сутринта в няколко района на Германия.

Surveillance footage shows suspects who broke into Dresden's historic Green Vault museum using a hammer to try to break a glass case. They escaped with potentially millions of dollars worth of valuables in the overnight heist. https://t.co/LQziYaBeLj pic.twitter.com/SavaDzVTBV