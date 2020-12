Камарата на представителите на САЩ гласува в петък за декриминализиране на употребата на марихуана на федерално ниво.

Джей Зи навлиза твърдо в бизнеса с канабис

С 228 за и 164 гласа против законодателите приеха "Закон за възможностите на марихуаната, реинвестирането и заличаването", който ще премахне марихуаната от федералния списък на контролираните вещества и ще премахне някои криминални досиета, свързани с марихуаната.

