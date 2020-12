Легендарният бивш мениджър на "Ливърпул" Джерард Улие почина на 73-годишна възраст Французинът е издъхнал през нощта, като причината за смъртта му все още не е обявена.

Улие е претърпял операция на аортна аневризма преди 3 седмици и е бил изписан от парижка болница в неделя.

Absolutely heartbroken to hear that my old boss, Gérard Houllier, has sadly passed away. A great manager and a genuinely caring man. #RIPBoss pic.twitter.com/klbkY3MCo4

През октомври същата година той претърпя спешна сърдечна операция, след като се почувства зле по време на мача от Висшата лига срещу "Лийдс Юнайтед".

Пет месеца по-късно той се завърна на линия и изведе "Ливърпул" до второто място през сезон 2002.

Улие напуска "червените" през 2004 г. и е заменен от Рафа Бенитес. Година по-късно се завръща в родината си начело на "Лион".

През 2010 г. отново поема английски отбор - "Астън Вила".

Но тази магия във Вила Парк беше прекъсната заради болест, която принуди Улие да се оттегли от ролята си само след девет месеца.

Улие е бил треньор и на "Ланс" и "Пари Сен Жермен", както и на френския национален отбор между 1992 г. и 1993 г.

Той пристигна на "Анфийлд" като мениджър, заедно с Рой Евънс през 1998 г.

Улие спечели още една Купа на Лигата и европейската Суперкупа с червените.

Множество звездни имена му отдадоха почит в социалните мрежи, включително бившите играчи на "Ливърпул" Майкъл Оуен и Джейми Карагър, както и легендата на Англия Гари Линекер.

We are mourning the passing of our treble-winning manager, Gerard Houllier.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Gerard’s family and many friends.



Rest in peace, Gerard Houllier 1947-2020. pic.twitter.com/isHGXIfe5E