Автогигантът „Дженеръл Мотърс” представи футуристична летяща кола. Тя има способността да се издига вертикално и може на автопилот да пренася своя пътник над трафика по улиците. Проектирана е да излита и каца по покривите на сградите и да лети със скорост около 90 км/ч. Колата има четири ротора и мощен електрически двигател.

The single-passenger #Cadillac - technically, a vertical take-off and landing (VTOL) drone - will be able to travel from urban rooftop to urban rooftop at speeds up to 55 miles per hour. https://t.co/k8qpSLTJa7