Първи енергоблок на беларуската АЕЦ беше изключен след активация на системите за защита, съобщиха от Министерството на енергетиката в Беларус.

Лукашенко при откриването на БелАЕЦ: Ставаме ядрена държава

Нивата на радиация в района са нормални. Системата за защита е активирана в хода на тестове на системите и оборудванията на енергоблока.

A unit of #Belarus's new Astravets #nuclear power plant was taken offline after the reactor protection system was triggered.https://t.co/EygLzkT8cn