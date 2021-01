Десетки скиори са затрупани от лавина в зимния курорт Домбай, Русия, предаде Gong.b g. Има загинали, сред които е и президентът на Федерацията по алпийски ски и сноуборд на руската Карачаево-Черкеската република. Хаджи-Мурат Маршанкулов е бил в центъра на свляклата се снежна маса и не е оцелял.

Лавина затрупа турист край Банско (СНИМКИ)

„Аварийната служба ни направи ужасен подарък. Започнаха да стрелят по склона, за да освободят натрупаното опасно количество сняг, но не го бяха обезопасили и не бяха изтеглили хората. Лавината направо ни връхлетя. Оцеляхме тези, които се оказахме по нейните краища. Баща ми беше в самия център на снежната маса и загина“, сподели Шамил Маршанкулов.

Shocking footage was filmed of an avalanche descending on the ski slope on Mount Mussa-Achitara in #Dombai, in Russia's Karachay-Cherkessia. Up to 12 people may be trapped under the snow, Russia's EMERCOM reports.



MORE: https://t.co/whQeAII9P9 pic.twitter.com/CTQvdx6Bcy