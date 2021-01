Речникът "Мериам-Уебстър" включи термина "втори джентълмен" за описание на ролята на Дъглас Емхоф - съпруга на американския вицепрезидент Камала Харис, съобщи ДПА.

Определението на новия термин е "съпруг или мъж, партньор на вицепрезидент или вторият управляващ в държава или юрисдикция". Емхоф, който е адвокат, е първият втори джентълмен в САЩ. Той е и първият втори член на семейство от еврейски произход в Белия дом.

"Може да съм първи, но няма да съм последен" - написа Емхоф в Twitter до препратка към съобщението за новия термин. "Мериам-Уебстър" посочва, че терминът е използван за първи път през 1976 г. Няколко партньори на губернатори досега са били щатски джентълмени.

"Терминът не е нов, но най-накрая е достатъчно разпространен, за да отговаря на критериите ни за вписване" - обясняват от речника.

As tomorrow approaches and I prepare to take on the role of @SecondGentleman, I have a growing sense of responsibility. But I know we wouldn't be here without the support of so many—family, friends, and beyond.



Thank you for being in our corner as we take on this next chapter.