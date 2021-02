Британска фермерка, обявила на шега, че дава под наем козите си, за да разведряват срещите в Zoom в условията на пандемията, спечели 50 000 лири от необичайното си бизнес начинание.

Овца, коза и три агнета гониха общинари в Турция (ВИДЕО)

Дот Маккарти от Росъндейл в графство Ланкашир каза, че броят на хората, платили за "козе шоу" с участието на Лола и други нейни питомци, е "безумен". Това й позволило да поддържа фермата си в условията на карантина, да плаща на работниците си и дори да направи някои подобрения.

UK farmer earns RM277,000 after offering her goats as video call guests on Zoom https://t.co/F7CpoKPqN2

Фермерите обикновено допълвали доходите си като организирали сватби и образователни посещения в имотите си. Ограниченията заради коронавируса обаче спрели тази дейност. Затова 32-годишната жена предложила козите си на желаещи да ги наемат за кратки появи на видеоконферентни срещи.

Бял елен обикаля в Карловско (ВИДЕО)

Подхвърлената на шега оферта се превърнала пожънала огромен успех. Часове след пускането й в мрежата Дот получила стотици запитвания.

This rules: farmer saves her business and makes £50,000 by charging £5 for a goat to secretly join your Zoom meeting, I kid you not. She says it’s “better than selling manure.” https://t.co/MIvG5sbD3U