Ако премигнете, можете лесно да я пропуснете - най-тясната къща в Лондон, "сгушена" между фризьорски салон и лекарски кабинет, се предлага за продан за над 1 милион евро (950 000 лири). В най-тясната си част къщата е широка само 1,7 метра.

Необичайният 5-етажен имот в квартал „Шепърдс Буш” първоначално е бил викториански магазин за шапки, със склад за стоката и жилищни помещения на горните етажи. Като спомен от миналото къщата е запазила малък прозорец, украсен с лампа във формата на бомбе.

За Дейвид Майърс, мениджър продажби в агенция Уинкуърт, която предлага имота за продан, цената му се обяснява с факта, че къщата, построена в края на 19-и или началото на 20-и век, представлява "уникална част от историята и магията на Лондон".

Размерите на къщата не са еднакви навсякъде.

Ако кухнята, разположена на мецанина, е най-тясното място, то тя се отваря към трапезария, която е почти двойно по-голяма. Зад френските прозорци се открива градина с широчина 2,5 метра.

London's narrowest home at just 5ft 5in wide goes on the market for almost £1mhttps://t.co/q6UadNc8BG pic.twitter.com/8S6TpHoXFE