Тибетският духовен лидер Далай лама беше ваксиниран днес срещу новия коронавирус, предаде Асошиейтед прес.

Ваксината му беше поставена в болница в северния индийски град Дхармсала. Още 10 души, които живеят в неговата резиденция, също бяха ваксинирани. След като получи ваксината, 85-годишният Далай лама призова и другите хора да са смели и да се ваксинират. Той беше поставен под наблюдение за 30 минути в болницата след ваксинирането.

The Dalai Lama, the 85-year-old Tibetan spiritual leader, has been administered the first shot of the coronavirus vaccine at a hospital in the north Indian hill town of Dharmsala. https://t.co/o4Qe7xvzdT