Голяма мозайка от топки за тенис с лика на Новак Джокович осъмна днес пред Тенис център "Новак" в белградския квартал Дорчол, съобщава в. "Политика".

Джокович постави нов рекорд в тениса

Инсталацията е широка 2,7 и висока 3,8 метра и е направена от 2177 топки за тенис. Повод за изработката на мозайката, чийто автор е архитектът и уличен художник Андрей Йосифовски, известен с прякора Пианиста, е желанието да се отбележи първият ден на новия рекорд на Джокович - 311-а седмица на върха на световната ранглиста по тенис.

@DjokerNole The portrait of Novak Djokovic was made of 2177 tennis balls, which appeared in Belgrade today in honor of the fact that it became the largest of all time in the number of weeks in the first place! The author of the portrait is Andrej Josifovski. pic.twitter.com/30JEBt0Tnw