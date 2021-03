Най-малко 15 души бяха простреляни, двама от които фатално, при стрелба на парти в Чикаго, предаде Франс прес, позовавайки се на местни медии и полицията.

Мотивите на стрелеца все още не са ясни.

Намерени са четири оръжия, следователите не казват, дали е стрелял един човек, или повече. Потвърдена е смъртта на двама души.

Стрелбата е станала в ранните часове на днешния ден в помещение, използвано за поправка на коли.

Чикаго, третият по големина град в САЩ, страда от висока престъпност, а огнестрелните оръжия са широко разпространени.